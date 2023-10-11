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Магуайр: я полностью сосредоточен на игре за «МЮ». Буду бороться за место в старте

Магуайр: я полностью сосредоточен на игре за «МЮ». Буду бороться за место в старте
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о сорвавшемся минувшим летом переходе в лондонский клуб — «Вест Хэм».

«Реальная возможность перейти в «Вест Хэм» не была согласована между двумя командами и мной.

«Вест Хэм» — большой клуб, но я по-прежнему полностью сосредоточен на игре за «Манчестер Юнайтед». Хочу и буду бороться за место в основном составе», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне английский защитник провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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