Гаджиев: игроки сборной России не то чтобы постараются — они обязаны дать бой Камеруну

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче между сборными России и Камеруна.

«Можно ли будет по этому матчу судить о уровне нашей сборной? Возможно, да. Я не знаю нынешний уровень сборной Камеруна. Сборная Ирана тоже неплохая команда. Сильнее Камерун или нет, этого мы с вами не знаем. Камерун — это футбольная страна. Оттуда вышло много игроков известных, игравших в европейских клубах. Федерацию футбола там по-прежнему возглавляет Самуэль Это'О. Безусловно, непростой соперник. Возможно, и самый сильный, или один из самых сильных, с которыми мы встречались за последнее время.

Постараются ли игроки дать бой или будут говорить о том, что это тренировочный матч? Они не то, чтобы постараются, они обязаны дать бой. Мы об этом уже говорили не один раз. Игрок, надевающий майку сборной команды России, с любым соперником должен играть изо всех сил. И любому сопернику должен, как вы говорите, давать бой. С Англией играем, с Германией, с Камеруном или Ираном – разницы никакой нет. Надел майку национальной сборной страны — и нет вопросов. Играет вполсилы — год в сборную не приглашается. Высокие были требования, правильные, профессиональные», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

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