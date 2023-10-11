Ондуа: матч с Россией очень важен. ЦСКА, «Локо», «Анжи» много вложили в меня

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«С кем я общался из ЦСКА остаётся в тайне. Матч для меня очень важен. В сборной России у меня много друзей, но я не буду раскрывать, с кем я общался. Со многими — можете искать.

У меня хорошие впечатления о периоде в ЦСКА. Всё, что случилось со мной тут, прекрасно. И ЦСКА, и «Локомотив», и «Анжи» сделали вклад в меня. Я всем очень благодарен», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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Напомним, Ондуа с детского возраста жил в России и выступал за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА. За время взрослой карьеры Гаэль успел поиграть в махачкалинском «Анжи».

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.