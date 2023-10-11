Ондуа: в бутсах с флагом России я играю с 10 лет. Это моя страна — будет только так

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о флаге России на своих бутсах.

«В бутсах с флагом России я играл не только на ЧМ. Люди забывают о прошлом. Я так играл с 10 лет. Это моя страна, и будет только так.

Это очень важная игра для нас. Я играл здесь много лет. Своим профессионализмом я во многом обязан России. Приехали сюда за победой, показать всё лучшее. Каждый из нас заслужил возможность отстаивать честь нашей сборной. Мы тренируемся, чтобы показать максимум. Завтрашняя игра очень важна для меня», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ондуа с детского возраста жил в России и выступал за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА. За время взрослой карьеры Гаэль успел поиграть в махачкалинском «Анжи».

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.

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