Ондуа: хотел бы вернуться домой и играть в РПЛ. Это мои планы на будущее

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о планах на свою дальнейшую карьеру.

Сыграю ли я ещё раз в РПЛ — это трудный вопрос. Думаю, что для меня это остаётся тайной. Но я хотел бы вернуться домой, играть здесь. Это планы, которые у меня есть на будущее. Сейчас я играю в Швейцарии и защищаю цвета сборной. Дай бог ещё оказаться здесь. Какая команда подходит? Мне без разницы. Главное играть в футбол.

Слежу за РПЛ. У меня там много друзей. Что изменилось? Стало легко молодым российским футболистам, им дают большую возможность играть. Когда я играл, иностранцы были сильнее, чем сейчас. Дверь для молодых российских футболистов открыта. Им дают возможность развиваться. Это плюс, который я заметил», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Ондуа с детского возраста жил в России и выступал за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА. За время взрослой карьеры Гаэль успел поиграть в махачкалинском «Анжи».

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