Миранчук улыбался, Сафонов отрабатывал сейвы. Лучшие фото тренировки сборной России

Сегодня национальная команда России провела предыгровую тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Камеруном.

Лучше кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг вспомнил матч между Россией и Камеруна, прошедший 28 июня 1994 года в рамках чемпионата мира по футболу. Тогда россияне одержали разгромную победу со счётом 6:1, а нападающий Олег Саленко забил 5 мячей.

«Я прекрасно помню тот матч в 1994 году. Сегодняшний футбол очень поменялся. Пришло другое поколение. Мы представляем свой континент и надеемся на то, что матч со сборной Россией будет успешным. На поле выйдут хорошие игроки. Надеемся, что наша встреча завершится более удачно, тем та», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.