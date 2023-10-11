Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук улыбался, Сафонов отрабатывал сейвы. Лучшие фото тренировки сборной России

Миранчук улыбался, Сафонов отрабатывал сейвы. Лучшие фото тренировки сборной России
Миранчук улыбался, Сафонов отрабатывал сейвы
Комментарии

Сегодня национальная команда России провела предыгровую тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Камеруном.

Лучше кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг вспомнил матч между Россией и Камеруна, прошедший 28 июня 1994 года в рамках чемпионата мира по футболу. Тогда россияне одержали разгромную победу со счётом 6:1, а нападающий Олег Саленко забил 5 мячей.

«Я прекрасно помню тот матч в 1994 году. Сегодняшний футбол очень поменялся. Пришло другое поколение. Мы представляем свой континент и надеемся на то, что матч со сборной Россией будет успешным. На поле выйдут хорошие игроки. Надеемся, что наша встреча завершится более удачно, тем та», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android