Тренер Камеруна Сонг: глубоко уважаю Непомнящего. В нём всегда много энергии
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о бывшем тренере африканской национальной команды Валерии Непомнящем.
«Сборная России так уделала Камерун тогда, потому что я не играл (смеётся). Я знаю и обожаю Напомнящего. Завтра мы встретимся как два тренера. В нём всегда много энергии. Он заслуживает самого глубокого уважения», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.
Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
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