Защитник «Баварии» Юпамекано выбыл из-за травмы бедра до конца октября

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Упамекано может пропустить остаток текущего месяца из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

По информации источника, игрок обороны получил повреждение задней поверхности бедра во время матча 7-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:0). Французский футболист выбыл на несколько недель и по предварительным прогнозам восстановится не раньше первой недели ноября.

Отмечается, что тренерский штаб мюнхенцев надеется на скорейшее возвращение ещё одного защитника — Маттейса де Лигта. В среду, 11 октября, нидерландец приступил к беговым упражнениям.

В текущем сезоне Юпамекано провёл за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.