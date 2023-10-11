Личка — о российских игроках: они хороши в работе. Что ты им скажешь, то и будут делать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об исполнительности российских футболистов.

«Что-то поменялось после моих слов, что российские игроки готовы выпрыгнуть из окна по просьбе тренера? С этим проблем нет. Они работают, стараются, так что ничего не поменялось.

Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения. Вообще я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся», — приводит слова Лички Sport24.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В матче 12-го тура бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на выезде.