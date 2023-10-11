Миранчук: в «Аталанте» непростой период, практики мало. Но нельзя играть одним составом

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

«Да, сейчас у меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче. Но у нас Лига Европы, нельзя играть одним составом. Тренировки очень интенсивные. Доказывать что-то в сборной кому-то из «Аталанты?» Нет, конечно. Мотивация — играть в сборной», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.