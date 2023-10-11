Александр Головин пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья футболистов перед матчем с Камеруном.

«Головину сделали медобследование. Та травма, о которой говорил вчера. Опять почувствовал те же боли в том же месте. Все остальные здоровы. Не было кого-то ещё? Вам показалось. Головин не сыграет ни с Камеруном, ни с Кенией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

27-летний Головин пропустил вчерашнее и сегодняшнее тренировочное занятие национальной команды.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию вчера, 10 октября.

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