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Валерий Карпин: Чалова в сборной России видим центральным нападающим

Валерий Карпин: Чалова в сборной России видим центральным нападающим
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, на какой позиции в национальной команде видит футболиста ЦСКА Фёдора Чалова.

«Мы играем с центральным нападающим, на Чалова рассчитываем именно как на форварда. Он играет по всему фронту атаки, мы ьоже ищем это. Такая игра не мешает его бомбардирским качествам.

Пока рано давать характеристику Горшкову и Харину. Была вчерашняя тренировка и предыгровая. Пока рано что-то говорить. Дай бог, чтобы они получили время в этих двух матчах — тогда можно будет делать какие-то выводы. Но я бы всё равно не спешил с глобальными выводами — нужно время на адаптацию, на понимание игры», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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