Карпин: Джикии нужно две-три игры, чтобы вернуть игровой тонус

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о форме защитника команды Георгия Джикии.
«Что касается игрового тонуса Джикии, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс — это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завтра, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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