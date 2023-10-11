Тренер Кении — о матче с Россией: такие матчи прорекламируют кенийский футбол

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России, а также о состоявшихся играх с Ираном (1:2) и с Катаром (2:1).

«С Ираном мы сыграли хорошо. В матче с Катаром добились желаемого результата против чемпионов Азии. Целью этих товарищеских матчей является не только результат, но и открытие возможностей для кенийского футбола.

Я надеюсь, что такие матчи (имеется в виду в том числе игра со сборной России — прим. «Чемпионата») не только откроют нашим игрокам лучшие возможности, но и прорекламируют кенийский футбол, а в долгосрочной перспективе принесут нашим клубам доход за счёт трансферных выплат.

У каждого свои ожидания от выбора состава. Моя задача — создать сильную команду для предстоящих задач. Как бы то ни было, дверь в сборную открыта для любого игрока. Я уверен, что моя команда способна справиться с поставленной задачей», — приводит слова специалиста пресс-служба национальной команды на официальном сайте Федерации футбола Кении.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Кенией 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье. Начало – в 19:00 мск.