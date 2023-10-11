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Семак — о продлении контракта с Мостовым: Андрей твёрдый игрок обоймы, который нам поможет

Семак — о продлении контракта с Мостовым: Андрей твёрдый игрок обоймы, который нам поможет
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что рад новому долгосрочному контракту клуба с вингером Андреем Мостовым, отметив, что 25-летний футболист поможет его команде.

«Это замечательно. Андрей — твёрдый игрок нашей обоймы, тот футболист, который помогает нам и поможет в дальнейшем. Я рад, что договоренность между игроком и клубом достигнута, и что он заключил долгосрочное соглашение», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» во вторник, 10 октября объявил о продлении соглашения с Мостовым до конца сезона‑2027/28. Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года, в составе команды он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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