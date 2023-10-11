Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лутон» подписал бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Таунсенда

«Лутон» подписал бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Таунсенда
Комментарии

Полузащитник Эндрос Таунсенд заключил соглашение с «Лутоном». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

32-летний футболист подписал с новой командой краткосрочный контракт— до начала января 2024 года. За «Лутон» англичанин будет выступать под 30-м номером.

Фото: ФК «Лутон»

Отметим, что Таунсенд не выходил на поле на протяжении полутора лет (с марта 2022 года). Последним клубом футболиста был «Эвертон». Также полузащитник выступал за такие команды, как «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». На счету футболиста 13 матчей в составе сборной Англии, в которых он отметился тремя голами.

Материалы по теме
Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android