Лионель Скалони: если Месси будет не в форме, кто бы ни вышел, тот справится так же хорошо

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о том, будет ли нападающий Лионель Месси готов принять участие в матче 3-го тура южноамериканского отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 с Парагваем. Игра пройдёт 13 октября.

«У нас ещё есть тренировки до игры с Парагваем, это важно для Лео. Мы за ним хорошо понаблюдали. Ещё успеем обсудить, будет ли Месси готов выйти в старте

Прежде всего, нужно следить за тем, как Месси будет себя чувствовать. Через пять дней после игры с Парагваем у нас будет встреча с Перу. Что меня успокаивает, так это то, что, если Лео не в форме, кто бы ни вышел, тот справится так же хорошо. Вот что важно», — приводит слова Скалони официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

Напомним, Месси испытывает проблемы с мышцами.