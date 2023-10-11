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«Барселона» может выкупить Ольмо у «Лейпцига» за € 65 млн

«Барселона» следующим летом может активировать отступные за полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Ольмо заинтересован в смене клуба в ближайшем будущем. Сумма отступных по действующему контракту испанского футболиста составляет приблизительно € 65 млн.

Отмечается, что представители «Барселоны» встречались с агентами Ольмо год назад и обсуждали условия возможного перехода.

В текущем сезоне Ольмо провёл четыре матча за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» сразу к трём полузащитникам атакующего плана.