«Бавария» может подписать хавбека «Боруссии» Мёнхенгладбах Коне

«Бавария» вышла на связь с руководством мёнхенгладбахской «Боруссии» по поводу трансфера полузащитника Куадио Коне. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, на данный момент мюнхенцы не делали официального предложения, а лишь обсуждали возможность потенциального перехода. Боссы «Баварии» надеются, что хавбек может быть куплен за не очень большую сумму.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коне из-за травмы провёл лишь две игры. В прошлом сезоне хавбек сыграл за «Боруссию» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о травме центрального защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано.