Пол Мерсон: любая команда, финишировавшая выше «Манчестер Сити», станет чемпионом Англии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о выступлениях «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Им не хватало Родри и Кевина Де Брёйне, Джек Грилиш, один из их лучших игроков в прошлом сезоне, был на замене и не играл, поэтому я не ожидал, что они будут забивать ворота «Арсенала».

«Манчестер Сити» медленно начинает сезон. Не поймите меня неправильно, гонка продолжается, поскольку они только что снова проиграли, но они единственная команда в лиге, которая может выиграть 13-14 игр подряд, когда наступит Рождество.

Вы посмотрите на их состав, и он намного больше, чем у всех остальных: любая команда, финишировавшая в этом сезоне выше «Манчестер Сити», станет чемпионом лиги. Нет никаких шансов, что две или три команды финишируют выше них», — приводит слова Мерсона Sky Sports Premiere League в соцсети Х (ранее Твиттер).