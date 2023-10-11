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Лука Модрич прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в «Реале»

Лука Модрич прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о небольшом количестве игрового времени в нынешнем сезоне.

«Реал Мадрид»? Ну что ж, это, конечно, новая ситуация для меня — не играть так много, как раньше, так много, как хотелось бы. Вы знаете, что я всегда хочу играть. Не хочу делать перерывы, не хочу отдыхать — просто хочу играть! Мне это нравится. Я не хочу выходить из игры… Просто хочу играть, если необходимо, каждые три дня, потому что физически чувствую себя хорошо.

Всё, что происходит вокруг меня, — это нормальный процесс, поэтому я просто принимаю это как есть. Я должен морально подготовиться к этой ситуации. Принимаю и иду дальше», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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