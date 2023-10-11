«Вест Хэм» и «Брентфорд» претендуют на лучшего бомбардира Бундеслиги — Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может сменить клубную прописку. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, на гвинейского форварда претендуют сразу два клуба английской Премьер-лиги — «Вест Хэм» и «Брентфорд». Обе команды отправляли своих скаутов на последние матчи «швабов» в Бундеслиге. За нападающим также следят «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Отмечается, что боссы немецкого клуба пока не торопятся с решением о продаже своего бомбардира.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «швабов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Недавно Гирасси установил рекорд чемпионата Германии, забив 13 мячей за семь туров.