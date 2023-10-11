Месси никуда не уйдёт из «Интер Майами» после окончания сезона МЛС — источник

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не уйдёт в аренду ни в один клуб после окончания сезона МЛС. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге у себя в социальных сетях.

«У Месси будет около месяца отпуска, как и у других футболистов. Так что забудьте о Саудовской Аравии и других вещах. Последний матч «Интер Майами» в сезоне состоится 21 октября. В ноябре будут матчи сборной Аргентины в отборочном цикле ЧМ‑2026, в том числе с командой Бразилии. А примерно через месяц отдыха (и нельзя исключать товарищеские матчи в этот период) наступит время предсезонной подготовки», — написал Балаге в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Месси может оказаться в клубе из чемпионата Саудовской Аравии.