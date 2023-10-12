«Боруссия» согласится продать Кобеля только за € 50-60 млн. Зарплата вратаря — € 9 млн

Появились подробности нового соглашения между швейцарским голкипером Грегором Кобелем и дортмундской «Боруссией». Об них сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, на прошлой неделе стороны продлили сотрудничество до конца июня 2028 года.

По информации источника, новый контракт не включает в себя сумму отступных. Однако отмечается, что «Боруссия» не будет удерживать вратаря, если за него предложат около € 50-60 млн. На данный момент швейцарец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «шмелей» с зарплатой € 9 млн в год.

В текущем сезоне Кобель провёл за «шмелей» девять матчей во всех турнирах. Предыдущее соглашение игрока с дортмундским клубом было рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе нескольких клубов АПЛ к нападающему немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси.