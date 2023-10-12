Далер Кузяев: из «Зенита» в сборной России остался один Ванька Сергеев

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказал мнение, почему чемпионов России в составе «Зенита» почти нет в составе сборной.

«Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз — вообще один Ванька. На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики (всё-таки иностранцев в стартовом составе довольно много), а кто-то травмирован. Вячеслав Караваев практически всегда вызывался, но последние матчи пропустил из-за повреждения. Андрей Мостовой — тоже игрок сборной и тоже травмирован. Я Ваню уже обо всём расспросил и в курсе дела, что происходит в команде, как атмосфера в клубе. Естественно, я немного соскучился по ребятам, по Питеру, по «Зениту», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.