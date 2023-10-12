Вице-президент «Барселоны»: это правда, что Жоау Феликс зарабатывает € 400 тыс.

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о португальском форварде Жоау Феликсе, выступающим за каталонский клуб на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Жоау Феликс зарабатывает € 400 тыс.? Да. Это случай человека, который делает очень важную ставку. Очень приятно слышать это от парня, который, наверное, был не в лучшей форме в своём клубе, а здесь он показывает великолепную игру. Кроме того, не заблуждайтесь, клуб, который нам его предоставляет, заинтересован в том, чтобы эта аренда стала отличной «витриной». Надеемся, что в конце года у нас возникнет «проблема», связанная с необходимостью рассмотреть вопрос о его пребывании после этого сезона», — приводит слова Ромеу L'esportiu.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе сине-гранатовых принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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