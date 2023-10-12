Олег Василенко высказался о качестве игры «Алании»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался об игре и результатах команды. «Алания» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги после 13 туров.

«Устраивают ли результаты и качество игры команды на данном отрезке сезона? Хотим лучше. В плане результата мы и так в верху таблицы, но больше сконцентрированы на улучшении и совершенствовании собственной игры. Здесь мы все понимаем чётко, где нам нужно прибавлять. И самое главное — знаем, как это делать.

Можно сказать, что пытаемся строить тот же футбол, в который при мне играл «Факел»? Здесь немножко по-другому у нас. В целом принцип не меняется — такой же интенсивный футбол, какой был в Воронеже. И агрессивный. Просто во Владикавказе у нас много парней, которые любят играть с мячом и умеют быть на мяче. То есть очень индивидуально сильные футболисты. Поэтому нам приходится немножко модифицировать эту историю, чтобы они свои сильные качества использовали именно на скорости. Но, как показала сейчас практика, против нас в последних играх действуют так, что «Алании» больше приходится отрабатывать позиционную атаку», — приводят слова Василенко «Известия».