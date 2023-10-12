«Место в воротах должен занять Сафонов». Бубнов — о предстоящем матче России с Камеруном

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе голкипера национальной команды России на товарищеский матч со сборной Камеруна. Встреча состоится сегодня, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Место в воротах должен занять Сафонов. Сейчас он сильнее всех в России. Он выглядит даже лучше Онаны, пропускающего курьёзные голы в Европе. Но у нас конкуренция во вратарской линии высокая. И Помазун, и Лантратов могут безболезненно заменить Матвея в случае форс-мажора», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» 11 матчей. Голкипер выходил в двух товарищеских играх сборной России в 2023 году. Оба матча с Ираном и Катаром завершились вничью со счётом 1:1.