Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Соболев подходит лучше всего». Бубнов — о составе России на матч с Камеруном

«Соболев подходит лучше всего». Бубнов — о составе России на матч с Камеруном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе полузащитников и нападающих национальной команды России на товарищеский матч со сборной Камеруна. Встреча состоится сегодня, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«В полузащите у нас самый большой выбор. Впервые за долгое время в команде собрались три сильных игрока из европейских чемпионатов, но тут есть небольшие проблемы. У Головина — мышечная травма, и его участие под вопросом. Алексей Миранчук практически не играет в «Аталанте». Его текущая готовность — загадка для тренерского штаба. Только Кузяев на хорошем счету в «Гавре». Участие всех трёх — большое подспорье для сборной.

Остальные позиции в центре поля зависят от тактики, которую изберет Карпин. При четырёх полузащитниках оптимальным смотрится вариант с Бариновым в опорной зоне. Все эти игроки хорошо знают друг друга.

При игре в пять полузащитников на поле может появиться и Пиняев. За счёт высокой скорости он будет полезен на фланге. Появление Глебова с первых минут маловероятно. Скорее всего, он заменит кого-то в опорной зоне по ходу встречи. Остальные пока далеки от стартового состава.

Неслучайно Карпин вызвал трёх центральных нападающих. Возможно, с Камеруном сборная сыграет с одним чистым форвардом. Соболев подходит лучше всего. Он отлично цепляется за верховые мячи, а также не выступал в последних играх «Спартака». Чалов и Сергеев часто испытывают проблемы с габаритными защитниками. Это может сыграть не в их пользу при выборе стартового состава», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
Бубнов: в матче России с Камеруном идеальной парой защитников будут Джикия и Осипенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android