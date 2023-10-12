Лука Модрич — о Гюлере: он принесет много счастья болельщикам «Реала»

Полузащитник «Реала Мадрид» Лука Модрич высказался о новичке команды Арда Гюлере.

«Гулер — отличный парень с необычайным талантом. Жаль, что из-за травмы у меня еще не было шанса доказать это болельщикам «Реала».

У него впереди блестящая карьера, и он принесет много счастья болельщикам «Реала». Ему следует позволить быть Ардой Гуллером, и на него нельзя оказывать давление или сравнивать с кем-либо. Даже со мной», — приводит слова Модрича Marca.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт 18-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 20229 года. Transfermarkt оценивает Гюлера в € 15 млн.

В прошлом сезоне Гюлер сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. В нынешнем за «Реал» турок ещё не сыграл ни одного матча из-за травмы.

Всего за «Фенербахче» Гюлер сыграл 51 матч, забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач.