Россия — Камерун: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Матч пройдёт на стадионе « ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Игра будет показываться на телеканале «Матч». Начало трансляции — в 18:00 мск. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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История очных встреч сборных насчитывает один матч, прошедший летом 2011 года. Тогда национальные команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Российская сборная не выигрывала в последних трёх матчах: ничья с Катаром (1:1), поражение и ничья во встречах с молодёжной командой Египта (1:2, 1:1).