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Россия — Камерун: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Камерун: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Матч пройдёт на стадионе « ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Игра будет показываться на телеканале «Матч». Начало трансляции — в 18:00 мск. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История очных встреч сборных насчитывает один матч, прошедший летом 2011 года. Тогда национальные команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Российская сборная не выигрывала в последних трёх матчах: ничья с Катаром (1:1), поражение и ничья во встречах с молодёжной командой Египта (1:2, 1:1).

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