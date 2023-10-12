«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Гвардиолой до 2027 года

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время может продлить соглашение с «горожанами». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Сити» намерено предложить испанскому специалисту новый контракт сроком до 2027 года. Действующее соглашение сторон рассчитано до конца июня 2025 года. Переговоры начнутся в ближайшие недели.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» на протяжении семи лет (с 2016 года). Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Англии, два раза побеждала в Кубке и Суперкубке Англии и по разу — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Ранее бывший форвард «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор высказался о турнирных перспективах «Манчестер Сити» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.