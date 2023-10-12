Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» мощно накатывает весной, он ещё поборется за чемпионство

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин оценил выступление «Краснодара», «Пари НН» и «Зенита» на отрезке в 11 туров чемпионата России.

«Приятно удивил «Краснодар». Он уверенно держится на первом месте и показывает интересный результативный футбол. Его результаты закономерны, они подтверждаются игрой. «Краснодар» не допускает таких осечек, какие были у него в прошлых сезонах. Также приятные сюрпризы преподнесли «Крылья Советов» и «Пари НН». Обычно для них несвойственно идти в группе лидеров.

Юран – амбициозный тренер, он хорошо настраивает и подготавливает свою команду. Но я думаю, что ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» поднимутся в таблице повыше, поэтому «Пари НН» чуть опустится.

Непривычно видеть «Зенит» на таком месте, но, как показывает опыт предыдущих чемпионатов, для него это некритично. В весенней части зенитовцы мощно накатывают, поэтому они наверняка ещё поборются за чемпионство, здесь ещё ничего не решено.

Сказался ли на выступлениях питерцев уход Малкома? Безусловно. Тем более он уходил, когда чемпионат уже начинался. Плюс была также непонятна ситуация с Венделом. Поэтому Семак не имел чёткого понимания, на каких футболистов он сможет рассчитывать в первой части сезона.

Да, когда-то «Зенит» не станет чемпионом. Судя по тому, как развивается нынешний сезон, у других клубов действительно сейчас больше шансов на первое место, чем раньше. Надеюсь, что чемпионом станет «Краснодар», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».