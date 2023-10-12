Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» мощно накатывает весной, он ещё поборется за чемпионство

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Зенит» мощно накатывает весной, он ещё поборется за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин оценил выступление «Краснодара», «Пари НН» и «Зенита» на отрезке в 11 туров чемпионата России.

«Приятно удивил «Краснодар». Он уверенно держится на первом месте и показывает интересный результативный футбол. Его результаты закономерны, они подтверждаются игрой. «Краснодар» не допускает таких осечек, какие были у него в прошлых сезонах. Также приятные сюрпризы преподнесли «Крылья Советов» и «Пари НН». Обычно для них несвойственно идти в группе лидеров.

Юран – амбициозный тренер, он хорошо настраивает и подготавливает свою команду. Но я думаю, что ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» поднимутся в таблице повыше, поэтому «Пари НН» чуть опустится.

Непривычно видеть «Зенит» на таком месте, но, как показывает опыт предыдущих чемпионатов, для него это некритично. В весенней части зенитовцы мощно накатывают, поэтому они наверняка ещё поборются за чемпионство, здесь ещё ничего не решено.

Сказался ли на выступлениях питерцев уход Малкома? Безусловно. Тем более он уходил, когда чемпионат уже начинался. Плюс была также непонятна ситуация с Венделом. Поэтому Семак не имел чёткого понимания, на каких футболистов он сможет рассчитывать в первой части сезона.

Да, когда-то «Зенит» не станет чемпионом. Судя по тому, как развивается нынешний сезон, у других клубов действительно сейчас больше шансов на первое место, чем раньше. Надеюсь, что чемпионом станет «Краснодар», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

Материалы по теме
Эксклюзив
Кузяев: у «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android