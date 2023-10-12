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Кормильцев: сборной России надо играть, показывать, что мы не опустили руки

Кормильцев: сборной России надо играть, показывать, что мы не опустили руки
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Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о том, важно ли для сборной России собираться и проводить товарищеские матчи, а также высказался относительно потенциального перехода в Азию.

«Мне кажется, Карпин делает всё правильно, что продолжает собирать национальную команду. Что теперь, совсем руки опускать? Парням надо играть. К тому же Камерун – хорошая команда. Как иначе показывать людям, что мы не опускаем руки, готовимся. А всё, что происходит, рано или поздно закончится. Надо ли уходить в Азию? Не надо никуда уходить. Надо быть самодостаточными. Вообще, вы видите, что творится в мире. Скоро всех придется дисквалифицировать. Или всех прощать», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном сегодня, 12 октября. Встречу примет «ВТБ Арена». Начало — в 19:00.

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