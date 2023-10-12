Самедов: Камерун будет хорошей проверкой для нашей сборной. Я думаю, что шансы равны

Экс-полузащитник ряда московских клубов Александр Самедов высказался о товарищеском матче, в котором встретятся сборные России и Камеруна.

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче. Камерун — самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие как чемпионат мира. Многие футболисты играют в топ-лигах.

Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», – приводят слова Самедова «Известия».

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.