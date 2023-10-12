Габри Вейга — о переходе в «Аль-Ахли»: это лучший вариант для моего развития как игрока

Полузащитник «Аль-Ахли» (Джидда) Габриэль Вейга высказался о своём решении перейти в команду из чемпионата Саудовской Аравии минувшим летом. Напомним, на испанского хавбека претендовали такие европейские топ-клубы, как «Челси», «Ливерпуль», «Наполи» и «Барселона».

«Я перешёл в «Аль-Ахли» не только ради денег. Это был лучший вариант для моего профессионального развития. Я получил возможность расти под руководством молодого тренера, в команде, полной звёзд, а также делать лучше саудовскую лигу.

Я целиком и полностью горжусь своим решением. Ещё два года назад я не мог себя представить в Саудовской Аравии, а сейчас очень счастлив», — приводит слова Вейги журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Вейга провёл за «Аль-Ахли» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.