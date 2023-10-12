Экс-хавбек «Торпедо» Кормильцев: Галицкий заслужил чемпионство «Краснодара»

Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство и высказался об игре команды Владимира Ивича.

«Не сказал бы, что нынешнее лидерство «Краснодара» для меня большая неожиданность — это всегда была качественная команда. Они молодцы, но стоит всё же отметить, что конкуренты просели. У «Краснодара» нет такого «ажурного» футбола, который они раньше проповедовали, но они очень хорошо готовы физически, мне нравится работа главного тренера Владимира Ивича. Видно, что человек очень характерный, играют они дисциплинированно, ну и Кордоба — очень хороший нападающий, от его действий многое зависит. Ну и русские парни ему в середине отлично помогают. Пока всё смотрится гармонично, но в ноябре у «Краснодара» будет сложный календарь, во многом определяющий. И если они уйдут на перерыв с таким преимуществом, то это будет заявка на чемпионство.

Сергей Галицкий не раз говорил о том, что хотел бы видеть в составе клуба 11 местных воспитанников? Если посмотреть, то, наверное, 11 воспитанников «Краснодара» уже играют по всей РПЛ. Но объединить их в одну команду всё же маловероятно. Всё равно без хороших легионеров очень тяжело что-то выиграть. Но Галицкий очень любит футбол, и он один из главных людей страны, который для него многое делает. И я очень болею, чтобы «Краснодару» за всё это воздалось чемпионством. Мне кажется, Галицкий и его команда этого заслуживает. В отличие от всех этих склок и пертурбаций в других клубах… Для него команда должна это сделать», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

«Краснодар» после 11 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков.