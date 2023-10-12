Колыванов: хочется посмотреть на уровень сборной России на фоне высококлассного Камеруна

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча, в котором сборная России сыграет с Камеруном.

«Камерун — достойная команда с хорошими игроками. Африканские команды за последние лет 20 очень сильно прибавили. Карпин то же самое отмечал, поэтому матч будет интересный. Хочется посмотреть на уровень наших футболистов в матче с командой африканской страны, которая имеет в своём составе очень высококлассных футболистов.

Отсутствие таких высококлассных футболистов, как Головин и Захарян, конечно, скажется на игре нашей сборной. Но в любом случае Карпин уже давно работает в национальной команде, он знает все нюансы всех футболистов. Надеюсь, что он выпустит оптимальный состав, который постарается добыть качественный результат.

В общем, две хорошие сборные играют. Шансы — 50 на 50, честно скажу», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.