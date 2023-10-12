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В «Локо» заявили, что аренда Изидора в «Зенит» окупила трансфер игрока и принесла прибыль

В «Локо» заявили, что аренда Изидора в «Зенит» окупила трансфер игрока и принесла прибыль
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что аренда француза в «Зенит» полностью окупила затраты на его приобретение и даже принесла прибыль железнодорожникам.

«Выгодны ли для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушёл в «Зенит»? Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определённую прибыль.

Были ли выгодны варианты в Европе? Они были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме. [...] Проблем с платежами [во Францию] нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».

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