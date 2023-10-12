«Рубин» выразил соболезнования семье погибшего футболиста Ситникова

Казанский «Рубин» выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия игрока клуба «Уралец-ТС» Евгения Ситникова.

«Сегодня ночью в клубе «Уралец-ТС» произошла ужасная трагедия. Четверо футболистов клуба попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которой Евгений Ситников погиб на месте, а трое игроков серьёзно пострадали – Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести. От лица футбольного клуба «Рубин» выражаем соболезнования уральскому клубу, родным и близким погибшего и пострадавших футболистов. Мы скорбим вместе с вами», — гласит сообщение «Рубина» в телеграм-канале.

Напомним, что авария, в результате которой погиб Ситников и пострадало ещё трое игроков, произошла в ночь на четверг на трассе Пермь — Екатеринбург.