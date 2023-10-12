Ивич, Деограсия, Юран и Осинькин — претенденты на звание лучшего тренера сентября в РПЛ

Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сентября.

В список претендентов попали следующие наставники: Владимир Ивич («Краснодар», 10 очков в четырёх матчах), Игорь Осинькин («Крылья Советов», 10 очков в четырёх матчах), Сергей Юран («Пари НН», семь очков в четырёх матчах), Михаил Галактионов («Локомотив», девять очков в четырёх матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», девять очков в четырёх матчах).

«Одни тренеры в сентябре закрепили успех старта чемпионата, другие смогли перевернуть игру и улучшить свои позиции. Нам с вами остаётся выбрать лучшего наставника сентября. Вот ссылка на голосование.

Победитель определится по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов одного из спортивных телеканалов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ. Лучший тренер месяца также получит бонусы в итоговом голосовании на финише сезона», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.