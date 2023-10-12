Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников: по названию Камерун — самый сильный соперник сборной России

Дмитрий Сенников: по названию Камерун — самый сильный соперник сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Камеруна.

«Россия фаворит в игре с Камеруном, потому что играем дома. Но посмотрим, как будет складываться матч, какая будет ротация и состав. Сейчас сложно предположить, с каким настроем приехал Камерун. Будет интересно понаблюдать. У Камеруна играют сильные футболисты.

Камерун — самый сильный соперник после отстранения? Иран был хорошим соперником. Все матчи непростые. Даже по игре с Катаром не так легко всё давалось. В целом, наверное, Камерун лучше. Но можно сыграть так, что по игре будет далеко не лучше. По названию и уровню футболистов Камерун — самый сильный соперник. Но по игре ещё неизвестно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android