Дмитрий Сенников: по названию Камерун — самый сильный соперник сборной России

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Камеруна.

«Россия фаворит в игре с Камеруном, потому что играем дома. Но посмотрим, как будет складываться матч, какая будет ротация и состав. Сейчас сложно предположить, с каким настроем приехал Камерун. Будет интересно понаблюдать. У Камеруна играют сильные футболисты.

Камерун — самый сильный соперник после отстранения? Иран был хорошим соперником. Все матчи непростые. Даже по игре с Катаром не так легко всё давалось. В целом, наверное, Камерун лучше. Но можно сыграть так, что по игре будет далеко не лучше. По названию и уровню футболистов Камерун — самый сильный соперник. Но по игре ещё неизвестно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»