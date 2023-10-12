УЕФА перенёс матч отборочного раунда Евро-2024 между Косовом и Израилем

УЕФА перенёс матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова, сообщает пресс-служба организации.

Игра между национальными командами Косова и Израиля должна была состояться 15 октября в Приштине. В опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter) сообщении пресс-службы УЕФА указано, что новая дата матча будет объявлена позднее. Ранее на 15 ноября была перенесена встреча между сборными Израиля и Швейцарии, которая должна была пройти в Тель-Авиве 12 октября.

По итогам шести туров израильтяне занимают третье место в турнирной таблице группы I, набрав 11 очков. Кроме Израиля, в этой группе выступают сборные Швейцарии, Румынии, Беларуси и Андорры. В сентябре текущего года израильтяне обыграли белорусов (1:0), и сыграли вничью с румынами (1:1).