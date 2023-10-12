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Сёмин: матч с Камеруном — хорошая проверка для сборной России

Сёмин: матч с Камеруном — хорошая проверка для сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Камеруна.

«Нас ожидает очень интересный матч с Камеруном. Мы впервые за последнее время играем с достаточно хорошей командой. Это будет отличная проверка для нашей сборной. Увидим, на что мы способны. Можем ли мы сейчас победить такую сильную сборную, как Камерун? Матч покажет», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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