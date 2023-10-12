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Кузяев: сейчас в России очень мало людей ходит на футбол, атмосфера не та

Кузяев: сейчас в России очень мало людей ходит на футбол, атмосфера не та
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Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев cравнил атмосферу на футболе в России и Франции/

«Мне юг страны очень понравился: солнечная погода, приятная обстановка. Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та. Думаю, это подтвердит любой футболист, играющий в РПЛ», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

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