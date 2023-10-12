Хавбек ЦСКА Кисляк: проявляем уважение к Набабкину, называя его Кириллом Анатольевичем

18-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о взаимоотношениях со старшими товарищами по команде.

«Поддерживают ли меня опытные игроки? Со всеми нормальные отношения. Все поддерживают. Никто не пытается как-то там пихнуть или что-то ещё подобное высказать. Потерял мяч — всегда поддержка и только поддержка. Нет такого, что кто-то один поддерживает, а остальные нет. Поддерживают все.

Вне поля общаюсь со всеми по чуть-чуть (улыбается). Держим контакт и с Федей Чаловым, и с Ваней Обляковым, и с Кириллом Анатольевичем Набабкиным. Так что всё нормально.

Почему Набабкина все называют Кириллом Анатольевичем? Да просто (смеётся)… Ну пусть будет просто Кирилл Набабкин. Просто так назвал я его сначала официально, по имени и отчеству. Наверное, так уже привыкли называть. Просто подобным образом проявляем уважение.

Как обращаемся к Акинфееву? Когда как (улыбается). Кирилла мы тоже не всегда называем Кириллом Анатольевичем. Как получится, по ситуации», — приводят слова Кисляка «Известия».