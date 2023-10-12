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Дмитрий Черышев: с Камеруном будет другая игра, тут ответственность выше

Дмитрий Черышев: с Камеруном будет другая игра, тут ответственность выше
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Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев заявил, что матч сборной России с Камеруном будет отличаться от прошлых товарищеских игр. По его словам, подопечных Валерия Карпина ждёт добротный соперник, а ответственность будет уже на порядок выше.

«Камерун — хорошая, интересная сборная, добротный соперник, они практически всегда участвуют в чемпионатах мира. Для этих матчей Валерий Карпин уже не приглашает 49 футболистов, наверняка сделал какие-то выводы после прошлого сбора — он понимает, какие футболисты прогрессируют, какие растут, увидел, что нужно. Давайте подождём и посмотрим, что он хочет продемонстрировать в этом матче. Сейчас уже всё будет конкретнее, ответственность выше, поэтому, думаю, и игра получится совершенно другой», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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