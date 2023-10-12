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В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Напомним, специалист посетил несколько матчей «Локомотива» в качестве зрителя, он находился в VIP-ложе с руководством московского клуба.

«Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизове. А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чём проблема? Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.

Не предлагал ли Черчесов «Локомотиву» свои услуги как главного тренера? Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».

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Источник: член совета директоров «Спартака» обсудил ситуацию в клубе с Черчесовым
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