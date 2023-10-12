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Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок»

Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок»
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Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков стал помощником главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. За казанцев он провёл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 игр сыграл «на ноль». В составе казанской команды Сергей дважды становился чемпионом России. После «Рубина» Рыжиков успел поиграть за «Крылья Советов» и «Тамбов».

Кроме того, российский специалист работал в тамбовском «Спартаке» в качестве главного тренера. Напомним, ранее Рыжиков трудился в «Ахмате» вместе с главным тренером химчан Андреем Талалаевым. По состоянию на сегодняшний день «Химки» занимают третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 21 очко по результатам 13 проведённых встреч.

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