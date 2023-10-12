Кузяев: мне уже 30 лет — нет времени на раскачку

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев подтвердил, что чувствует ответственность перед новым клубом как самый дорогой игрок команды и самый статусный новичок.

«Конечно, я чувствую ответственность, так как имею достаточно хороший опыт: играл на чемпионатах мира и Европы, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Понимаю, что в некоторых моментах должен вести команду за собой. У нас много молодых ребят — у них есть талант, но нет опыта за плечами. Возможно, в будущем они вырастут в больших игроков. А мне уже 30 лет и нет времени на раскачку, на долгую адаптацию. Сейчас я должен давать результат и помогать команде», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» восемь официальных игр и отметился двумя голами.